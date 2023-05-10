Стив Макманаман назвал «Манчестер Сити» фаворитом в противостоянии с «Реалом»

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Стив Макманаман высказался о первом матче между «сливочными» и «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра завершились со счётом 1:1.

«Это же две великолепнейшие команды, не так ли? «Сити» теперь в какой-то мере фаворит. Игра выдалась замечательная, фрагментами — высочайшего класса. По всему полю в борьбе за мяч шли захватывающие противостояния», – приводит слова Макманамана BT Sport.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».

Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» (Дортмунд), «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».