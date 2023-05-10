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Ничья «Реала» и «Ман Сити», конфликт в «Сочи» и будущее Дуарте. Главное к утру

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов, главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отправил одного из игроков в дубль, агент парагвайского защитника Алексиса Дуарте высказался о будущем игрока в «Спартаке». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ.

2. Источник: тренер «Сочи» Хохлов отправил Цаллагова в дубль, летом игрок уйдёт в «Аланию».

3. Агент Дуарте: последние высказывания об Алексисе — сумасшествие, это непрофессионально.

4. Евгений Малкин номинирован на «Кинг Клэнси Трофи».

5. Алексей Швед выписался из больницы и записал видеообращение.

6. «Каролина» разгромно обыграла «Нью-Джерси» и одержала третью победу в серии.

7. BeIN Sports: мяч покинул пределы поля незадолго до гола «Сити» в ворота «Реала».

8. Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом».

9. Хиддинк: Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит».

10. Отец Холанда вступил в перепалку с болельщиками «Реала» во время матча 1/2 финала ЛЧ.