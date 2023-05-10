Симоне Индзаги: сохраняю спокойствие перед матчем с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

«Наши нападающие снова забивают. Но я был спокоен и до этого и сохраняю спокойствие сейчас. Волноваться нужно, когда ты не создаёшь моменты. Теперь же форварды должны продолжать играть так, как играли до этого. То же можно сказать о всей команде.

Мы вышли из группы, где были «Барселона» и «Бавария», попутно заработали важный опыт. Понимаем, что все матчи очень сложные. В лице «Порту» и «Бенфики» мы столкнулись с ещё двумя очень трудными препятствиями, но преодолели их. Впереди ещё одно», – приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

10 мая «Милан» на своём поле встретится с «Интером» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск.