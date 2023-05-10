Пиоли ответил на вопрос о возможном участии Леау в матче с «Интером»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от грядущего матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером».
«Как мы видели в четырёх последних матчах, в Лиге чемпионов необходимо играть всей командой. Чтобы добиться выдающегося результата, надо приложить невероятные усилия, и мы постараемся это сделать. Надеюсь, мне удалось донести до игроков, что прежде всего надо как следует подготовиться, а уже потом радоваться и получать удовольствие.
Рафаэл Леау попробует разбегаться. Если будет чувствовать себя хорошо, сможет выйти в стартовом составе. Если нет, то его не будет даже на скамейке. Понятно, что мы не можем рисковать. Вчера он проделал запланированную работу, посмотрим, что будет сегодня», – приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.
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