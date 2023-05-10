Черчесов: если Кузяев хочет уйти из «Зенита», то почему не в «Ференцварош»? Мы попробуем

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об интересе к футболисту «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Интерес «Ференцвароша» к Кузяеву? Когда есть игрок такого уровня… То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят. Если Кузяев действительно хочет уйти из «Зенита», то почему в Турцию, а не в «Ференцварош»? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем.

Кузяев ― основной игрок «Зенита», даже при всех бразильцах в составе. 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.