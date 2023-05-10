Индзаги рассказал, что выход Леау не повлияет на общий план «Интера» на матч с «Миланом»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказал мнение о португальском полузащитнике «Милана» Рафаэле Леау. Сегодня, 10 мая, «Милан» и «Интер» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Мы знаем его сильные качества и предпримем меры предосторожности, если он выйдет на поле, но на общий план на игру это не повлияет. «Милан» умеет играть в футбол, это не только контратаки. Мы должны быть хороши во всех аспектах», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.
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