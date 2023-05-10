Фердинанд: у «Реала» 14 побед в ЛЧ, они хозяева турнира, но надо отметить храбрость «Сити»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что игроки и тренер «Манчестер Сити» могут быть довольны гостевой ничьей с мадридским «Реалом» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Реал» не поедет на ответную игру с каким-либо чувством страха. Они выйдут на этот стадион раскованными. У них столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд, вместе взятых. Они хозяева этого турнира.

Здесь вы также играете против истории, и дело не только в этих игроках. У клуба 14 побед в Лиге чемпионов, у Карло Анчелотти четыре медали победителя Лиги чемпионов. Они знают, как использовать каждый момент в больших играх, потому что привыкли к этому. В таких случаях вы играете и против большой истории.

Мы должны поддержать «Манчестер Сити» и отметить, как они в гостях действовали с точки зрения характера, владения мячом, храбрости. Я думаю, что это был феноменальный старт, и после первой встречи они могут уйти с поля с высоко поднятой головой», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.