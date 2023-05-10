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«Ростов» поздравил болельщиков с 93-летием клуба

«Ростов» поздравил болельщиков с 93-летием клуба
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Пресс-служба ФК «Ростов» поздравила болельщиков с днём рождения клуба. Сегодня, 10 мая 2023 года, ростовской команде исполняется 93 года.

«Ростову» — 93 года! С днём рождения, любимый клуб! Это почти вековая история, пропитанная яркими эмоциями, захватывающей игрой, незабываемыми победами и стойким характером.

Хотим пожелать всей нашей большой и дружной семье крепкого здоровья, благополучия и высоких достижений! Мы верим в наше будущее — юных воспитанников Академии, женскую команду, всегда поддерживаем и ждём результаты от основной команды и, конечно, говорим «спасибо» тысячам наших болельщиков!

Вперёд, «Ростов», к новым целям и победам!» — написала пресс-служба ростовчан в клубном телеграм-канале.

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