Черчесов: рад, что Семак принёс «Зениту» вторую звезду. Тренеры статуснее этого не смогли

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Что касается чемпионства «Зенита», то пять титулов подряд и «Ференцварош» выиграл, в двух из которых я поучаствовал. У «Ференцвароша», «Баварии», «Зенита», «ПСЖ» есть потенциал, но им надо правильно пользоваться. Семаку это удаётся, потому что он знает клуб. До Сергея Богдановича в «Зените» были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались. Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принёс Санкт-Петербургу вторую звезду. Понятно, что я симпатизировал «Спартаку», но победил тот, кто достоин», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.