«Фейковые новости». Рафинья — о согласии покинуть «Барселону» летом
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Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья назвал ложью информацию о своём согласии покинуть каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.
«Фейковые новости. Тот, кто распространяет эту информацию, недостаточно осведомлён и непрофессионален», — написал Рафинья в комментарии под новостью в социальной сети.
Рафинья перешёл в «Барселону» из английского «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. Его действующий контракт с испанской командой рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний бразильский форвард принял участие в 31 матче в составе каталонской команды, забил в них семь голов и стал автором шести результативных передач.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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