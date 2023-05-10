«Фейковые новости». Рафинья — о согласии покинуть «Барселону» летом

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья назвал ложью информацию о своём согласии покинуть каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.

«Фейковые новости. Тот, кто распространяет эту информацию, недостаточно осведомлён и непрофессионален», — написал Рафинья в комментарии под новостью в социальной сети.

Рафинья перешёл в «Барселону» из английского «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. Его действующий контракт с испанской командой рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний бразильский форвард принял участие в 31 матче в составе каталонской команды, забил в них семь голов и стал автором шести результативных передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.