Черчесов: одного желания не хватит, чтобы опередить «Зенит». Клубы должны соответствовать

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Не хочется никого учить, да и мало матчей в этом сезоне РПЛ я смотрел. Сложно сказать, кто как играет. Единственное могу сказать, что одного желания будет мало для того, чтобы опередить «Зенит». Уровень футболистов, тренировочный процесс надо подтягивать, клуб должен соответствовать амбициям. Те, кто может на это замахнуться, в России есть. А остальное пусть сами решают», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее «Зенит» обеспечил себе пятое чемпионство подряд за четыре тура до завершения чемпионата России сезона-2022/2023.