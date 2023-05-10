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Писарский не работает с агентом Панченко, который отговаривал его от перехода в «Крылья»

Писарский не работает с агентом Панченко, который отговаривал его от перехода в «Крылья»
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Футбольный агент Виктор Панченко в данный момент уже не представляет интересы форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского. При этом ранее в СМИ Панченко заявил, что отговаривал нападающего от перехода в самарский клуб, а позже назвал этот трансфер ошибкой.

«В футбольном мире все знают, что Писарский сейчас не работает с Панченко, они даже не общаются. Так что это просто мнение отдельного человека, но не агента Писарского. Писарский работает с другим человеком, а Панченко просто использует имя игрока в своих целях», — приводит слова анонимного источника Metaratings.

При этом отмечается, что Панченко получил агентскую комиссию за переход Писарского из «Оренбурга» в «Крылья Советов» зимой 2023 года.

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