Писарский не работает с агентом Панченко, который отговаривал его от перехода в «Крылья»

Футбольный агент Виктор Панченко в данный момент уже не представляет интересы форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского. При этом ранее в СМИ Панченко заявил, что отговаривал нападающего от перехода в самарский клуб, а позже назвал этот трансфер ошибкой.

«В футбольном мире все знают, что Писарский сейчас не работает с Панченко, они даже не общаются. Так что это просто мнение отдельного человека, но не агента Писарского. Писарский работает с другим человеком, а Панченко просто использует имя игрока в своих целях», — приводит слова анонимного источника Metaratings.

При этом отмечается, что Панченко получил агентскую комиссию за переход Писарского из «Оренбурга» в «Крылья Советов» зимой 2023 года.