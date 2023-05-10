Акбашев рассказал, как в «Факеле» восприняли приход Евсеева на пост главного тренера

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

«Как восприняли приход в команду главного тренера Вадима Евсеева? Восприняли всё положительно. Когда приходит новый тренер, то все игроки начинают доказывать, усерднее тренироваться. Командный дух точно поднялся, поэтому и в матче с «Ростовом» все бились до конца.

У Вадима Валентиновича немного другой тренировочный процесс, так что сейчас привыкаем к обновлённым требованиям. Думаю, наше турнирное положение наладится с приходом Евсеева.

Задача — избежать стыков? Конечно, все игроки верят, что мы сможем остаться в РПЛ», — приводит слова Акбашева «Матч ТВ».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка после 26 игр. В первом матче под руководством Вадима Евсеева воронежцы на выезде обыграли «Ростов» — 2:0.