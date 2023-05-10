Акбашев рассказал, как в «Факеле» восприняли приход Евсеева на пост главного тренера

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.
«Как восприняли приход в команду главного тренера Вадима Евсеева? Восприняли всё положительно. Когда приходит новый тренер, то все игроки начинают доказывать, усерднее тренироваться. Командный дух точно поднялся, поэтому и в матче с «Ростовом» все бились до конца.
У Вадима Валентиновича немного другой тренировочный процесс, так что сейчас привыкаем к обновлённым требованиям. Думаю, наше турнирное положение наладится с приходом Евсеева.
Задача — избежать стыков? Конечно, все игроки верят, что мы сможем остаться в РПЛ», — приводит слова Акбашева «Матч ТВ».
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка после 26 игр. В первом матче под руководством Вадима Евсеева воронежцы на выезде обыграли «Ростов» — 2:0.
- 10 мая 2023
-
11:57
-
11:55
-
11:54
-
11:48
-
11:32
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:58
-
10:55
-
10:42
-
10:29
-
10:26
-
10:22
-
10:15
-
10:10
-
10:01
-
09:50
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:57
-
08:37
-
08:30
-
08:15
-
07:55
-
07:41
-
07:02
-
06:55
-
06:49