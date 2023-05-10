Мантуан: выиграв РПЛ, мы всем доказали, что «Зенит» вышел бы из группы в ЛЧ

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан считает, что сине-бело-голубые в нынешней форме смогли бы выйти из группы в Лиге чемпионов. По мнению бразильца, завоевание чемпионства в РПЛ доказывает, что «Зенит» смог бы выйти в плей-офф престижного еврокубка.

«Вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в Лиге чемпионов? Да, без лишних слов — выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали.

Сейчас не время думать о том, останусь ли я в «Зените» после сезона или нет. Все наши мысли на данный момент сосредоточены на чемпионстве. О выкупе моего контракта поговорим попозже. Вопрос ещё открыт.

Я хочу получить российское гражданство? Пока со мной об этом никто не говорил, у меня нет ответа на этот вопрос», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».