«Конечно, мы ожидали результаты лучше». Сазонов — о положении «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов высказался о результатах бело-голубых.
«Провальный сезон для «Динамо»? Я не буду сейчас оценивать, давайте мы доиграем чемпионат и тогда уже будем смотреть. Конечно, мы ожидали результаты лучше, но будем делать всё, что от нас зависит: четыре игры — четыре победы.
Четыре финала? Наверное, слишком громко сказано», — приводит слова Сазонова Sport24.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Славиши Йокановича набрала 42 очка после 26 матчей. Ранее чемпионство уже обеспечил себе санкт-петербургский «Зенит» (64).
Бело-голубые в оставшихся матчах чемпионата России встретятся с «Ахматом», «Торпедо», «Локомотивом» и «Оренбургом».
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