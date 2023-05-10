Агент высказался о повторении Барриосом достижения Робсона и Рахимича по чемпионствам
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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о чемпионских титулах футболиста. Пятикратными чемпионами России, как и Барриос, являются Луис Робсон («Спартак») и Элвир Рахимич (ЦСКА).
«Вильмар всегда хочет побеждать и будет продолжать это делать с «Зенитом». Для Барриоса победа с «Зенитом» в этом сезоне — это седьмой чемпионский титул подряд. До этого он одерживал победы с «Бока Хуниорс». В целом у Вильмара уже 12 чемпионств!» — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее «Зенит» обеспечил пятое чемпионство подряд в Российской Премьер-Лиге за четыре тура до завершения чемпионата России.
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