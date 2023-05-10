talkSPORT: «Арсенал» продлит контракт с Сакой до 2028 года

Вингер «Арсенала» Букайо Сака близок к продлению контракта с клубом, сообщает talkSPORT.
По информации источника, игрок согласился подписать новое соглашение до 2028 года, согласно которому его заработная плата составит € 345 тыс. в неделю. По новым условиям 21-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». Руководство лондонского клуба намерено объявить о продлении контракта до конца текущего сезона. Сторонам осталось согласовать только мелкие детали договора.
Действующий контракт английского форварда с «Арсеналом» действует до лета 2024 года.
В текущем сезоне Букайо Сака принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги в составе лондонского клуба, забил в них 13 голов и отдал 11 голевых передач. Он единственный игрок АПЛ, достигший двузначных показателей и по голам, и по результативным передачам.
- 10 мая 2023
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