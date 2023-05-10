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Станислав Черчесов: Головин для меня особенный игрок, пускай феерит дальше

Станислав Черчесов: Головин для меня особенный игрок, пускай феерит дальше
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Российский тренер Станислав Черчесов высказал мнение о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Я могу быть необъективен, потому что Головин для меня особенный игрок, у нас с ним есть история. Он уже в 20 лет играл у меня в основе сборной, перешёл в «Монако», который мы недавно обыграли, хотя сам Голова провёл эти матчи на высоком уровне ― слава богу, что нам не забил. Пускай он феерит дальше. Не знаю, какие у него планы, ведь контракт недавно продлил. Главное, что он здоров, я лично сам убедился, что он в крутом состоянии, против него было непросто. Наверное, и он понял, играя против «Ференцвароша», насколько всем было непросто против нашей сборной России. Я рад за Сашу», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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