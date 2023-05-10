Роман Широков обратился к клубам РПЛ после пятого подряд чемпионства «Зенита»

Спортивный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» в последнее время достаточно успешно играет со «Спартаком» в Питере. Если не ошибаюсь, то красно-белые лет десять не могут их обыграть в гостях. Больше было шансов, что в этом матче «Зенит» выиграет и досрочно станет чемпионом: особенно после того, как «Ростов» потерял очки.
Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»? А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд «Ювентус» побеждал? «Бавария» восемь лет уже выигрывает чемпионат Германии. То есть в 90-х годах не скучно было наблюдать, когда «Спартак» выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало. Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством «Зенита», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 10 мая 2023
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