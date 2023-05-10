«Барселона» объявила об уходе Серхио Бускетса
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«Барселона» на своём официальном сайте объявила об уходе опорного полузащитника Серхио Бускетса, который находился в структуре каталонского клуба на протяжении 18 лет. Испанец покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Бускетс вслед за Лионелем Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль». Также у Серхио есть варианты в американской лиге МЛС.
Бускетс является воспитанником «Барселоны». Он выступает за основную команду сине-гранатовых с 2008 года, трижды выиграв Лигу чемпионов. Серхио может уйти из клуба на хорошей ноте: «Барселона» близка к победе в Ла Лиге и может завоевать титул уже в ближайшие выходные.
Кто может летом покинуть «Барселону». Видео:
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