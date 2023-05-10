«Кёльн» продлил контракт с главным тренером Баумгартом

Главный тренер немецкого «Кёльна» Штеффен Баумгарт продлил свой контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт «Кёльна».

Специалист продлил свой контракт, первоначально действовавший до 30 июня 2024 года, как было согласовано в начале сезона, ещё на один год — до 30 июня 2025 года.

«В прошлом году мы достигли чёткой договоренности: если устроит все стороны, мы продлим контракт ещё на один год. Для меня в этом нет никаких сомнений. Почему? Потому что мне очень нравится работать в клубе и со своей командой. Вы видите это каждый день. Мы всегда говорили об одном пути, и я убеждён, что он ещё не завершён. Мы всё ещё можем многого добиться здесь», — сказал Баумгарт.

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