Черчесов — об игре Дзюбы за «Локо»: в сборной нас критиковали: «Почему Дзюба?» Вот ответ
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».
«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ ― потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.
Я не удивлён его выступлением за «Локомотив», но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе только удачи», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Дзюба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл девять матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи.
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