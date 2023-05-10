Черчесов — об игре Дзюбы за «Локо»: в сборной нас критиковали: «Почему Дзюба?» Вот ответ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ ― потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

Я не удивлён его выступлением за «Локомотив», но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе только удачи», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Дзюба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл девять матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи.