«Надежда умирает последней». Скворцов из «Химок» — о возможном сохранении прописки в РПЛ

23-летний правый защитник «Химок» Лев Скворцов высказался о борьбе подмосковной команды за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. По словам казахстанского футболиста, «Химки» верят, что у них получится исправить ситуацию и остаться в элитном дивизионе российского футбола.
«Надежда умирает последней. Все верим, что получится исправить ситуацию, — и приложим для этого все усилия. Если выиграем одну встречу из ближайших трёх и «Пари НН» не наберёт очки, на что будем надеяться, то всё решится в последней игре.
В прошлом году, когда я был в «Туране», за пять туров до финиша мы опережали «Мактаарал» на девять очков — в итоге как всё произошло… Это футбол. Приложим все усилия. Дай бог, всё будет хорошо», — приводит слова Льва Скворцова Legalbet.kz.
- 10 мая 2023
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:43
-
13:28
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:40
-
12:31
-
12:30
-
12:16
-
12:11
-
11:57
-
11:55
-
11:54
-
11:48
-
11:32
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:58