«Надежда умирает последней». Скворцов из «Химок» — о возможном сохранении прописки в РПЛ

23-летний правый защитник «Химок» Лев Скворцов высказался о борьбе подмосковной команды за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. По словам казахстанского футболиста, «Химки» верят, что у них получится исправить ситуацию и остаться в элитном дивизионе российского футбола.

«Надежда умирает последней. Все верим, что получится исправить ситуацию, — и приложим для этого все усилия. Если выиграем одну встречу из ближайших трёх и «Пари НН» не наберёт очки, на что будем надеяться, то всё решится в последней игре.

В прошлом году, когда я был в «Туране», за пять туров до финиша мы опережали «Мактаарал» на девять очков — в итоге как всё произошло… Это футбол. Приложим все усилия. Дай бог, всё будет хорошо», — приводит слова Льва Скворцова Legalbet.kz.