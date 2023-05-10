«Богданыч, ведите себя культурно!» Появилось видео перепалки Семака и Карасёва в матче РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ролик с разбором судейства в матче 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» (0:0). Главным арбитром на той игре был Сергей Карасёв. На видео попал эпизод, в котором между судьёй и наставником «Зенита» Сергеем Семаком произошёл конфликт.
Семак. Где ты ходишь, ну?! Три фола… Когда он прокинул — сбили. Это чистейший фол.
Карасёв. Давайте спокойно. Потом посмотрите повторы.
Семак. *продолжает спорить*
Карасёв. Не надо, не надо [кричать]. Богданыч, видите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником и поспокойнее.
Карасёв успокаивает Семака. Видео:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале РФС.
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