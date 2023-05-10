Скончался легендарный мексиканский вратарь Антонио Карбахаль

Бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль ушёл из жизни в возрасте 93 лет, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

«С большой грустью мы узнали о кончине Антонио Карбахаля, первого игрока, сыгравшего на пяти чемпионатах мира. Я выражаю искренние соболезнования его семье и всем мексиканским болельщикам, которые оплакивают его потерю», — приводит слова главы ФИФА Джанни Инфантино сайт организации.

Антонио Карбахаль не пропустил ни одного чемпионата мира с 1950 по 1966 год. На сегодняшний день лишь шесть футболистов могут похвастаться тем, что выступили на пяти мундиалях. Позже ФИФА вручила Карбахалю золотую медаль за заслуги перед футболом. На клубном уровне Антонио на протяжении всей карьеры выступал в чемпионате Мексики.