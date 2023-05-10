Агент Боржеса рассказал о его состоянии после операции. У игрока перелом лицевых костей

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии бразильского футболиста после операции и отметил, что сроки возвращения игрока на поле пока неизвестны.
«Кади хорошо себя чувствует после операции. Но пока нет понимания, когда он сможет вернуться на поле», — сказал Алиск в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Боржес получил травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:4). Футболист столкнулся головами с защитником красно-белых Георгием Джикией и рухнул на газон. Капитан московской команды сумел быстро сориентироваться и подбежал к лежащему на спине бразильцу, чтобы вынуть у него запавший язык. Боржес не смог продолжить участие в матче и самостоятельно покинуть поле. Позже у игрока был диагностирован перелом лицевых костей.
- 10 мая 2023
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