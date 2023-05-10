Сульшер: Кэррик будет главным тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет

Бывший игрок и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о работе Майкла Кэррика на посту наставника «Мидлсбро».
«Майкл — настоящий человек, достойный мужчина, которого хочется видеть успешным. В нём нет ничего плохого, он делает то, что делает, по правильным причинам.
Мне не нравится сравнивать себя с кем-то, но я вижу себя в Майкле, а его во мне. Я не говорю, что мог бы отдать пас как он, но мы оба спокойны и вдумчивы.
Он победитель, но при этом он сохраняет контроль над своими эмоциями. Он знает, чего хочет, и не теряет самообладания. Он никогда не будет эмоциональным и не будет ссориться с игроками.
Как игрок ты бы хотел добиться успеха под руководством Майкла, потому что он заботится о тебе. Он хочет, чтобы ты был лучшим и показывал свой максимум. Если бы я был игроком, я бы хотел видеть его тренером, потому что он не бывает неблагоразумным. Он знает, чего хочет. Он требует уважения и усердной работы, но он также сам демонстрирует это.
Он хорошо подкован теоретически и трудолюбив. Когда я был в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году, должен сказать, что Майкл и Киаран (Маккена. — Прим «Чемпионата») обычно приходили в офис раньше меня. Они были дотошны, обращая внимание на каждую деталь.
Майклу пришлось немного измениться с тех пор, как он стал менеджером. Возможно, он был слишком внимателен к деталям как помощник, но как главный тренер ты должен управлять людьми.
В «Юнайтед» я иногда видел, как Майкл разговаривает с игроками. Некоторые из них были его бывшими товарищами по команде, но он пользовался авторитетом, что непросто. Я на 100% уверен, что он будет главным тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет.
Майкл — человек с правильными ценностями и принципами, большой семьянин, но его знания также не имеют себе равных. У него были такие менеджеры, как сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью, и он играл с лучшими игроками в мире. Он победитель и при этом контролирует свои эмоции.
Я не могу представить, что он не смог бы быть главным тренером «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сульшера The Athletic.
- 10 мая 2023
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:43
-
13:28
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:40
-
12:31
-
12:30
-
12:16
-
12:11
-
11:57
-
11:55
-
11:54
-
11:48
-
11:32
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:58