Сульшер: Кэррик будет главным тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет

Бывший игрок и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о работе Майкла Кэррика на посту наставника «Мидлсбро».

«Майкл — настоящий человек, достойный мужчина, которого хочется видеть успешным. В нём нет ничего плохого, он делает то, что делает, по правильным причинам.

Мне не нравится сравнивать себя с кем-то, но я вижу себя в Майкле, а его во мне. Я не говорю, что мог бы отдать пас как он, но мы оба спокойны и вдумчивы.

Он победитель, но при этом он сохраняет контроль над своими эмоциями. Он знает, чего хочет, и не теряет самообладания. Он никогда не будет эмоциональным и не будет ссориться с игроками.

Как игрок ты бы хотел добиться успеха под руководством Майкла, потому что он заботится о тебе. Он хочет, чтобы ты был лучшим и показывал свой максимум. Если бы я был игроком, я бы хотел видеть его тренером, потому что он не бывает неблагоразумным. Он знает, чего хочет. Он требует уважения и усердной работы, но он также сам демонстрирует это.

Он хорошо подкован теоретически и трудолюбив. Когда я был в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году, должен сказать, что Майкл и Киаран (Маккена. — Прим «Чемпионата») обычно приходили в офис раньше меня. Они были дотошны, обращая внимание на каждую деталь.

Майклу пришлось немного измениться с тех пор, как он стал менеджером. Возможно, он был слишком внимателен к деталям как помощник, но как главный тренер ты должен управлять людьми.

В «Юнайтед» я иногда видел, как Майкл разговаривает с игроками. Некоторые из них были его бывшими товарищами по команде, но он пользовался авторитетом, что непросто. Я на 100% уверен, что он будет главным тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет.

Майкл — человек с правильными ценностями и принципами, большой семьянин, но его знания также не имеют себе равных. У него были такие менеджеры, как сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью, и он играл с лучшими игроками в мире. Он победитель и при этом контролирует свои эмоции.

Я не могу представить, что он не смог бы быть главным тренером «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сульшера The Athletic.