Виктор Гончаренко обратился к болельщикам «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко обратился к болельщикам екатеринбургского клуба. Специалист подчеркнул, что для команды очень важна поддержка на стадионе, и высоко оценил уровень посещаемости матча с ЦСКА в Кубке России.

«Мы не можем не вспомнить тот прекрасный стадион, который был на кубковом матче с ЦСКА. Мы это должны запомнить. На этом матче неимоверная атмосфера была. К сожалению, так получилось, что мы не добились нужного результата. Но мы очень благодарны пришедшим болельщикам, потому что мы верим – это пришли не на ЦСКА, а на «Урал», верили в нашу команду до последней минуты. Счёт был такой, что мы до последней минуты могли сравнять и перевести игру в серию пенальти.

Хотелось бы, чтобы мы повторили когда-то наш рекорд – более 30 тысяч болельщиков на стадионе. Поверьте, уважаемые наши болельщики, нет ничего лучше для игрока, чем полная чаша [стадиона]. Когда все люди на одном дыхании и в одном порыве ждут победы своей команды. Это то, что мы должны все вместе повторить.

Надеемся, что такая связь между болельщиками и командой будет продолжаться. Это то, что нам надо. Думаю, для людей на стадионе тоже важно получать какие-то эмоции, которых не хватает в повседневной жизни. Ждём вас ещё! Ваша поддержка нам очень необходима, это дополнительный стимул», — сказал Гончаренко в видео для клубного телеграм-канала «Урала».