Мохамед Конате: Грозный — один из лучших городов России, всё как в Африке

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате назвал Грозный одним из лучших городов в России. По мнению Конате, Грозный похож во многих аспектах на африканские города, при этом очень сильно отличается от столицы России — Москвы.

«Грозный — мусульманский город, в нём другая культура по сравнению с остальными городами вашей страны. В Москве другая атмосфера, поэтому Москва — Москва, а Грозный — Грозный. Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе всё спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России.

В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — всё как в Африке, как я люблю», — приводит слова Мохамеда Конате «РБ Спорт».