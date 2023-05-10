Мохамед Конате: Грозный — один из лучших городов России, всё как в Африке
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате назвал Грозный одним из лучших городов в России. По мнению Конате, Грозный похож во многих аспектах на африканские города, при этом очень сильно отличается от столицы России — Москвы.
«Грозный — мусульманский город, в нём другая культура по сравнению с остальными городами вашей страны. В Москве другая атмосфера, поэтому Москва — Москва, а Грозный — Грозный. Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе всё спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России.
В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — всё как в Африке, как я люблю», — приводит слова Мохамеда Конате «РБ Спорт».
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