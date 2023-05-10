«Брайтон» готов продать полузащитника Кайседо ближайшим летом

«Брайтон» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Мойзесу Кайседо ближайшим летом, сообщает 90min.

Несмотря на то что в зимнее трансферное окно английский клуб отклонил предложения «Челси» и «Арсенала» по переходу 21-летнего эквадорского футболиста, сейчас руководители «Брайтона» считают, что по окончании текущего сезона смогут выручить максимальную сумму за своего полузащитника. В «Брайтоне» считают, что любого игрока можно продать за правильную сумму.

Сам игрок заявлял о желании покинуть клуб по ходу зимнего трансферного окна, но остался и продлил контракт до 2027 года.

В текущем сезоне Кайседо принял участие в в 32 матчах своей команды в английской Премьер-лиге, забил в них один мяч и стал автором одной результативной передачи.