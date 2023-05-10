Кутепов рассказал, почему был переведён в молодёжную команду «Торпедо»

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, почему он тренируется с молодёжной командой.
«За что меня отстранили? Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем, что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.
Был ли диалог с президентом «Торпедо»? В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем. Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодёжной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было», — приводит слова Кутепова «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что Илья Кутепов, Юрий Журавлёв и Равиль Нетфуллин были отстранены от тренировок с основным составом «Торпедо» и переведены в молодёжку из-за улыбок и шуток.
- 10 мая 2023
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