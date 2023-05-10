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Ярошик: есть немного сожаления, что не выиграл с ЦСКА Кубок УЕФА

Ярошик: есть немного сожаления, что не выиграл с ЦСКА Кубок УЕФА
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик выразил сожаление по поводу того, что покинул московский клуб до его победы в Кубке УЕФА.

«Как отреагировал на успех ЦСКА в Кубке УЕФА? Меня часто русские журналисты спрашивали, не жалею ли я, что не остался в ЦСКА. Я всегда отвечал, что нет, ведь перейти в «Челси» дано не каждому, но сейчас я признаю, что есть немного сожаления, что не взял с командой Кубок УЕФА.

Да, мы выиграли чемпионат Англии впервые за 50 лет, но я был резервистом, почти не играл. Из ЦСКА же я уходил лидером, и, если бы выиграл Кубок УЕФА вместе с командой, это было бы очень ценно для меня. В любом случае я был безумно рад за команду, это большое достижение», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Ярошик перешёл из ЦСКА в «Челси» в январе 2005 года. В мае того же года московский клуб стал обладателем Кубка УЕФА.

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