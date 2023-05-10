Роман Зобнин ответил, вернутся ли времена, когда «Зенит» будет как «булочка» для «Спартака

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что рано или поздно гегемония «Зенита» в Российской Премьер-Лиге прекратится.
«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются — все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, и победители будут другие», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура. Команда Сергея Семака набрала 64 очка в 26 встречах. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, заработав 49 очков.
- 10 мая 2023
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