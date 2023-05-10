Лескотт прокомментировал ничью в первом матче полуфинала ЛЧ «Реал» — «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался о первом матче «горожан» с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра завершились со счётом 1:1.
«Сити» приехал в Мадрид полным оптимизма и веры в победу. Пришлось смириться с 1:1. Но на дистанции можно ожидать, что «Сити» забьёт пару голов и пройдёт дальше», — приводит слова Лескотта официальный сайт УЕФА.
Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».
Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» (Дортмунд), «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».
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