Агент Барриоса: Вильмар рад играть за «Зенит», но если нужен топ-команде, он подумает

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о возможном уходе футболиста из санкт-петербургского клуба.

«В футболе и в жизни бывает всякое. Вильмар очень рад играть за «Зенит», но если нужен топ-команде, он подумает», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Зенит» обеспечил себе пятое чемпионство подряд в Российской Премьер-Лиге за четыре тура до завершения чемпионата России. В текущем сезоне Барриос провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России, в которых он не отметился результативными действиями.