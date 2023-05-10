Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мерсон: если «Сити» пройдёт «Реал» и не победит в финале, он никогда не возьмёт ЛЧ

Мерсон: если «Сити» пройдёт «Реал» и не победит в финале, он никогда не возьмёт ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о противостоянии мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Если «Манчестер Сити» по сумме двух матчей победит «Реал» и выйдет в финал, а затем не обыграет в финале «Милан» или «Интер», они никогда не выиграют Лигу чемпионов!

Футбол — забавная игра, но все будут шокированы, если победитель пары «Реал» — «Сити» в итоге не выиграет трофей», — приводит слова Пола Мерсона Sky Sports.

Напомним, первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».

Материалы по теме
«Гвардиола сделал то, чего давно не было в футболе». Восторг Европы от «Реала» и «Сити»
«Гвардиола сделал то, чего давно не было в футболе». Восторг Европы от «Реала» и «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023