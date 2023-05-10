Мерсон: если «Сити» пройдёт «Реал» и не победит в финале, он никогда не возьмёт ЛЧ
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Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о противостоянии мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
«Если «Манчестер Сити» по сумме двух матчей победит «Реал» и выйдет в финал, а затем не обыграет в финале «Милан» или «Интер», они никогда не выиграют Лигу чемпионов!
Футбол — забавная игра, но все будут шокированы, если победитель пары «Реал» — «Сити» в итоге не выиграет трофей», — приводит слова Пола Мерсона Sky Sports.
Напомним, первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».
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