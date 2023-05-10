Гари Невилл: Жоржиньо напоминал Пола Скоулза в матче с «Ньюкаслом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл высоко оценил игру полузащитника «Арсенала» Жоржиньо в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:0).
«Фактор Жоржиньо стал решающим на поле. Это было смелое и правильное решение со стороны Микеля Артеты. Проще всего было бы посмотреть на мощь и энергию полузащиты «Ньюкасла» и выставить на поле Томаса Парти.
Но тот факт, что учителем Артеты был Гвардиола, вероятно, должен был привести к обратному результату. Двадцать лет назад об этом бы даже не задумывались — просто выставили бы своих самых физически подготовленных игроков. Но «Арсенал» прошёл свой путь. В «Ньюкасле» нет игроков, которые могут отдавать такие блестящие пасы. У них фантастическая команда в плане игры в обороне, но Жоржиньо по-настоящему сделал разницу.
Я говорил, что Пол Скоулз — лучший из всех, с кем я когда-либо играл, и его игра была похоже на то, что Жоржиньо делал на поле в матче с «Ньюкаслом».
В самой сложной ситуации, в самой напряжённой части сезона, против неуступчивого соперника все хотят усилить игру, иметь того, кто будет подбирать мяч, отбирать его, проталкивать через центр поля и доводить до атакующих игроков. Это необходимо, чтобы команда действительно могла выполнять свои атакующие установки и регулярно делать это в таких играх.
В «Манчестер Юнайтед» таким человеком был Пол Скоулз. Он делал это в течение 15 лет. То, что мы увидели от Жоржиньо в матче с «Ньюкаслом», было хорошей игрой, по-настоящему классной. Парти проявил некоторую нервозность в последних нескольких матчах, когда команде требовалось самообладание, и я подумал, что Жоржиньо продемонстрировал качества, которые действительно были нужны, когда ситуация довольно-таки сложная», — приводит слова Невилла Sky Sports.
- 10 мая 2023
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