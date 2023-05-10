Иван Игнатьев: мечтаю воссоединиться с Шапи — мы всегда хотели играть вместе

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев заявил о желании воссоединиться с бывшим одноклубником Магомед-Шапи Сулеймановым. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что израильский клуб «Хапоэль» заинтересован в услугах Ивана Игнатьева.

«Хотел бы я воссоединиться с Шапи? Вообще мечтаю, если честно. Мы с ним лучшие друзья и всегда хотели играть вместе. Конечно, я поддерживаю связь с Шапи, мы постоянно общаемся», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Отметим, что Игнатьев и Сулейманов являются воспитанниками «Краснодара». В своё время они успели поиграть вместе за основную команду «быков» и сборную России. После этого Иван выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив» (в котором играет и сейчас), а Магомед-Шапи перебрался в израильский «Хапоэль».