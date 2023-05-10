Полузащитник «Манчестер Сити» Грилиш высказался о ничьей с «Реалом» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).

«Это показывает наш характер. Отыграться всегда сложно, особенно в таком месте. Итоговый результат справедлив. У них были свои шансы, у нас тоже было несколько. Мне действительно понравилось. Конечно, были и нервы. Именно ради таких вечеров мы играем в футбол. Это те матчи, в которых ты мечтаешь играть. На самом деле это похоже на сбывшуюся мечту.

У нас новая команда с другими игроками, которых не было год назад. Во-первых, мы многому научились за прошлый год. Сейчас у нас идеальный баланс опыта и нескольких молодых футболистов, таких как Фил Фоден и Эрлинг Холанд. Клянусь, я никогда не чувствовал себя так уверенно, выходя на поле и просто находясь рядом с этими ребятами.

Конечно, на «Сантьяго Бернабеу» сложно. Они несколько раз позволили нам сделать первый пас, а потом включили серьёзный прессинг. Тренер просил нас держать мяч», — приводит слова Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

Видео: кто может покинуть «Манчестер Сити».