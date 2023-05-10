Гвардиола выразил надежду, что Месси закончит карьеру в «Барселоне»

Бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиолы выразил надежду на то, что аргентинский нападающий Лионель Месси вернётся в каталонский клуб и закончит в нём свою профессиональную карьеру.
«Я был игроком «Барселоны», у меня есть два своих места на «Камп Ноу». И я надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с Месси так, как он того заслуживает. Лео — величайший игрок всех времен. В последние десятилетия «Барселона» пережила встряску, и без Месси это было бы невозможно. Я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности — обо всём.
Надеюсь, настанет день, когда я буду сидеть на своем месте [на стадионе «Камп Ноу»] и смогу поприветствовать Месси на поле, а потом и попрощаться с ним так, как Лео того заслуживает. И я знаю, что Лапорта постарается [вернуть Месси]. Уверен, Лео и его семья получат любовь, которую испытывают к нему все болельщики «Барселоны», — приводит слова Гвардиолы ESPN AR.
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