«Милан» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 9 мая, на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Бригаду арбитров возглавит Хесус Хиль Мансано (Испания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск.
Ранее «Милан» вышел со второго места из группы с «Челси», «Зальцбургом» и загребским «Динамо», победил в 1/8 финала «Тоттенхэм», а в четвертьфинале обыграл «Наполи». «Интер» финишировал вторым в квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией», а затем прошёл «Порту» и «Бенфику».
В текущем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. Матч за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
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