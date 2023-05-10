Сака – о чемпионской гонке в АПЛ: я уверен, что нам всё ещё по силам выиграть титул

Вингер «Арсенала» Букайо Сака высказался об участии своей команды в чемпионской гонке АПЛ.

«Мы будем бороться до конца. Я действительно уверен в том, что нам по силам выиграть чемпионат Англии. У нас был тяжёлый прошлый месяц, но после этого мы обыграли двух серьёзных соперников («Челси» и «Ньюкасл». – Прим. «Чемпионата»)

Мы собираемся по максимуму выложиться в последних трёх матчах турнира. Время покажет, чем всё в итоге закончится», — приводит слова Сака Evening Standard.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко. При этом команда Микеля Артеты провела на один матч больше, чем «горожане».

В оставшихся турах текущего сезона АПЛ «канониры» проведут две домашние игры (с «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном») и одну гостевую (с «Ноттингемом»).