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Бывший вратарь ЦСКА: пенальти имеют решающее значение. В этом огромная заслуга Лантратова

Бывший вратарь ЦСКА: пенальти имеют решающее значение. В этом огромная заслуга Лантратова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал удачную игру вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова во время 11-метровых ударов.

«Пенальти порой имеют решающее значение в матче, это огромная работа Лантратова. Ведь иногда можно отбить пенальти при счёте 3:0, и на результат игры это не повлияет. А можно сделать это при счёте 1:1, и благодаря этому команда затем может вырвать победу. Так что такая яркая игра Ильи может приносить команде очень важные очки. Есть ли у Лантратова какой-то секрет? Даже если и есть, то он его не раскроет (смеётся)», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, что Лантратов отбил уже 8 пенальти из 24 с момента своего дебюта в чемпионате России. Ни один вратарь в топ-10 лигах Европы не отбил столько 11-метровых за аналогичный промежуток времени.

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