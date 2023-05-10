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Асенсио намерен остаться в мадридском «Реале». «Астон Вилла» следит за ситуацией

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заинтересован в продлении контракта с мадридским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, приоритетом хавбека является подписание нового соглашения со «сливочными». «Реал» готов продлить контракт с Асенсио, однако он, скорее всего, не получит повышения зарплаты по новому контракту.

Сообщается, что за футболиста готова побороться «Астон Вилла». Тренер бирмингемцев Унаи Эмери заинтересован в работе с 27-летним хавбеком.

Испанец выступает за «Реал» с 2015 года. В текущем сезоне на счету Асенсио 47 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

Марко Асенсио забивает в ворота «Сельты» в матче 30-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее полузащитника связывали с переходом в «Барселону» на правах свободного агента.