Масалитин: у ЦСКА каждая игра — финал, который надо выиграть

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что армейской команде по силам выиграть Кубок и занять итоговое второе место в чемпионате России.
«ЦСКА надо выигрывать всё, что они могут в этом сезоне — и второе место РПЛ, и Кубок России. Нельзя эти турниры делить и как-то распределять концентрацию, а то потом это в дальнейшем скажется. Во-первых, у «армейцев» впереди «Торпедо», которое обречено на вылет. Поэтому игра с автозаводцами вдвойне опасна, ведь в прошлой игре ЦСКА недооценил чёрно-белых и проиграл.
Сейчас армейцам будет чуть полегче — не будет дополнительных игр на Кубок. Есть время отдохнуть и восстановиться. Плохо, что у ЦСКА нет такой обоймы, как у «Зенита». У них люди выходят и золотые мячи забивают. Армейцы себе такого позволить не могут, у них каждая игра — финал, который надо выиграть. Сейчас нужно полностью сконцентрироваться и везде побежать. И не надо матчи со «Спартаком», «Торпедо» и Суперфинал делить. На каждую игру надо выходить с одинаково высокой концентрацией. Отсюда будут вырабатываться морально-волевые качества, а это необходимо для повышения мастерства.
Чтобы ЦСКА удержать второе место надо показать чемпионскую игру? У каждой команды есть свои проблемы. Все могут еще терять очки. Кто думал, что «Ростов» дома проиграет «Факелу»? По-любому, ЦСКА сейчас надо играть на полную. Да, где-то футболистов нужно беречь, ротировать иногда.
Непонятно, будет ли ЦСКА главными конкурентном «Зенита» в следующем сезоне. Неизвестно, что случится с обеими командами. Перед началом нового чемпионата мы будем понимать, кто из футболистов ушёл, а кто пришел в клуб. Всё будет вырисоваться отсюда», — приводит слова Масалитина Metaratings.
ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 51 очко в 26 матчах. В Кубке России армейцы вышли в Суперфинал, который состоится 11 июня. Соперник команды определится в матче «Краснодар» – «Урал».
- 10 мая 2023
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