Ловчев: сейчас ЦСКА – главный претендент на второе место

Футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил прогресс московского ЦСКА, с положительной стороны оценив работу главного тренера Владимира Федотова.
«В ЦСКА выделю тренера Федотова. Видно, что это хозяин команды — решения принимает он, вне зависимости от статуса футболистов.
Карраскаль – хороший игрок, без сомнений. Когда у игрока есть дриблинг, это очень ценится, это важное качество, это преимущество футболиста. Но если этот парень не играет в полную силу, если дурит иногда, он и не играет. С ним не нянчатся, не воспитывают и не уговаривают. Его просто не ставят. Это страшное наказание для футболиста.
Как прибавил Обляков. Как вернул себе трудом место в основе Заболотный — игрок, которого я не особенно ценю. То есть футболисты или прибавляют, или выходят на свой привычный уровень. Нет деградации. Это хорошо для команды, это показатель работы тренера.
Сейчас ЦСКА – главный претендент на второе место. Но думаю, что в матче со «Спартаком» именно красно-белые победят», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.
ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 51 очко в 26 матчах. В Кубке России армейцы вышли в Суперфинал, который состоится 11 июня. Соперник команды определится в матче «Краснодар» – «Урал».
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