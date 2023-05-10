Ловчев: одни привозят Малкома, другие — Дуарте. А можно, чтобы свои играли?

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал завоевание «Зенитом» пятого подряд чемпионского титула.

«Не будет того, что гегемония «Зенита» будет нарушена. Мы жили во времена СССР, где вопросы решались Политбюро. Сегодня живём в России, где принадлежность к руководству страны решает многое — «Газпром» всесилен. Руководитель «Газпрома» болеет за «Зенит». Сегодня это уже забылось, но раньше руководители компании болели за «Спартак» — и один из филиалов, «Уренгойгазпром», финансировал «Спартак». Даже то, что празднование перенесли, как говорят, из-за того, что не было главного человека «Газпрома» — яркий показатель влияния.

Разговор о том, что уйдут бразильцы «Зенита» и гегемония закончится, странный. Уйдут эти – купят новых.

Может ли быть иначе? Может ли система быть справедливее, чтобы была конкуренция? Может. Пример НХЛ с её системой показывает, что может.

Я не вижу роста нашего футбола от того, что побеждает команда, где играют восемь иностранцев. Отдаю должное Александру Медведеву, при котором в «Зените» одни победы. Но, на мой взгляд, сейчас как раз возможность обратить внимание на своих футболистов и свои школы — давайте посоревнуемся теми, кого вы сами воспитали, попробуем посоревноваться футболистами, которых вырастила ваша система.

А то у нас всё превратилось в купи-продай. Претензии только в том, что одни на газовые и нефтяные деньги привозят Малкома, другие — Дуарте. А можно, чтобы свои играли? Егор Титов тут недавно высказался, что ещё 10 лет не будем играть в еврокубках. Так давайте это время своим футболом займёмся, а не будем делать вид, что всё хорошо, раз бразильцы не только не уезжают, но и паспорта наши берут», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.