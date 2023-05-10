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Ловчев: одни привозят Малкома, другие — Дуарте. А можно, чтобы свои играли?

Ловчев: одни привозят Малкома, другие — Дуарте. А можно, чтобы свои играли?
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Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал завоевание «Зенитом» пятого подряд чемпионского титула.

«Не будет того, что гегемония «Зенита» будет нарушена. Мы жили во времена СССР, где вопросы решались Политбюро. Сегодня живём в России, где принадлежность к руководству страны решает многое — «Газпром» всесилен. Руководитель «Газпрома» болеет за «Зенит». Сегодня это уже забылось, но раньше руководители компании болели за «Спартак» — и один из филиалов, «Уренгойгазпром», финансировал «Спартак». Даже то, что празднование перенесли, как говорят, из-за того, что не было главного человека «Газпрома» — яркий показатель влияния.

Разговор о том, что уйдут бразильцы «Зенита» и гегемония закончится, странный. Уйдут эти – купят новых.
Может ли быть иначе? Может ли система быть справедливее, чтобы была конкуренция? Может. Пример НХЛ с её системой показывает, что может.

Я не вижу роста нашего футбола от того, что побеждает команда, где играют восемь иностранцев. Отдаю должное Александру Медведеву, при котором в «Зените» одни победы. Но, на мой взгляд, сейчас как раз возможность обратить внимание на своих футболистов и свои школы — давайте посоревнуемся теми, кого вы сами воспитали, попробуем посоревноваться футболистами, которых вырастила ваша система.

А то у нас всё превратилось в купи-продай. Претензии только в том, что одни на газовые и нефтяные деньги привозят Малкома, другие — Дуарте. А можно, чтобы свои играли? Егор Титов тут недавно высказался, что ещё 10 лет не будем играть в еврокубках. Так давайте это время своим футболом займёмся, а не будем делать вид, что всё хорошо, раз бразильцы не только не уезжают, но и паспорта наши берут», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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