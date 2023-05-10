На полузащитника «Ньюкасла» Гимарайнса претендуют три топ-клуба

«ПСЖ», «Барселона» и «Ливерпуль» готовы вести борьбу за полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса, сообщает As.

По информации источника, больше всех в трансфере хавбека заинтересованы главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп и советник парижского клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Сообщается, что «Ливерпуль» готов выложить за бразильского игрока примерно € 100 млн, в то время как «ПСЖ» намерен существенно перебить предложение красных. Парижане могут заплатить до € 125 млн ради приобретения полузащитника.

«Барселона» также заинтересована в услугах Гимарайнса и будет готова в любой момент вступить в переговоры с «Ньюкаслом». Сам хавбек хочет играть в Лиге чемпионов и не торопится покидать английскую команду.

В текущем сезоне на счету Гимарайнса 35 матчей за «сорок» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готовит для Гимарайнса новый контракт. Боссы «сорок» готовы сделать бразильца самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории.