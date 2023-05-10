РФС утвердил реформу Второй лиги

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило реформу Второй лиги. С сезона-2023/2024 турнир будет проходить в двух дивизионах: «А» и «Б».
Дивизион «А» объединит 20 команд, а соревнования будут проводиться по системе «осень-весна» в два этапа: с июля либо августа по ноябрь и с марта по май-июнь. В дивизионе «Б», в который войдут более 60 клубов, турнир пройдёт по системе «весна-осень» – с марта по ноябрь. При этом с июля-августа по ноябрь 2023 года будет проведён переходный турнир.
«Благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе с равными по силе соперниками. Реформа позволит улучшить условия для развития молодых игроков и обеспечить более плавный переход футболистов в вышестоящие лиги. В дивизионе «А» лидеры будут играть друг с другом четыре раза за сезон, уменьшится количество матчей, не имеющих турнирного значения. За счёт системы «весна-осень» клубы дивизиона «Б» смогут существенно оптимизировать свой бюджет. Вместе с упрощением лицензионных требований это будет способствовать созданию новых футбольных клубов, в том числе на базе школ-участниц Юношеской футбольной лиги», – сообщает пресс-служба РФС.
- 10 мая 2023
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