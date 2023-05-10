Тренер вратарей «Зенита»: через голкипера всё чаще выходят из обороны, и это правильно

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал об особенностях тактики, при которой многие команды разыгрывают мяч от ворот с участием голкипера.

«Такая игра нужна. Ошибки вратарей всё равно будут, и в Европе они ошибаются. Здесь нельзя превышать степень риска. В каких-то ситуациях надо сыграть проще. Современная тенденция такова, что через вратаря всё чаще выходят из обороны. Это хорошее дело. Только необходимо время, чтобы всё это освоить.

Какие преимущества от подобной тактики? Самое главное – это то, что вратарь, получается, лишний игрок на поле. Можно через него сыграть и выйти в быструю атаку», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».